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تحديث منتصف اليوم للنفط 29-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليتحرك فوق 56.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 57.33، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع في البيع ليدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 54.47 والثبات دونه.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.33

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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