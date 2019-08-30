شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» يستقر فوق 60 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر سعر خام «برنت» فوق 60 دولاراً للبرميل أمس مقاوماً ضغوطاً ناجمة عن القلق إزاء النمو الاقتصادي، فيما عزز تراجع حاد في المخزونات الأمريكية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.

وارتفع خام القياس العالمي «برنت» سنتين إلى 60.51 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتاً إلى 56.26 دولار للبرميل.

وواجهت أسعار الخام ضغوطاً بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم. وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا «التوترات التجارية عالقة كسحابة داكنة تهدد بنزول المطر على أسعار النفط».

وقالت ماري دالي رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي إنها في حالة ترقب لما سيحدث فيما تقيم الحاجة لخفض آخر في أسعار الفائدة الأمريكية لاقتصاد يتمتع بزخم «قوي»، لكن الضبابية وتباطؤ النمو العالمي يؤثران فيه.

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «برنت» يستقر فوق 60 دولاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.