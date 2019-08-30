شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 600 وحدة سكنية بـ 800 مليون في دبي خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضب تسجيل 701 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم، و608 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم. وسجلت الرهون 1.6 مليار درهم، منها 104 رهون أراض بقيمة 1.3 مليار درهم، و182 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيع 600 وحدة سكنية بـ 800 مليون في دبي خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.