انطلاق أعمال تشييد جناح فنلندا في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”، «وام»

أعلنت فنلندا أن أعمال البناء والتشييد قد انطلقت في جناحها بمعرض «إكسبو 2020»، والمستوحى من الطبيعة الثلجية للبلاد. وأرست الحكومة الفنلندية عقد تصميم وبناء الجناح على شركة المقاولات السويسرية «أكسبوموبيليا»، في حين تم تعيين شركة «سيمولاي ريموند» كمقاول رئيسي للمشروع.

والقسم الخارجي للجناح مطلي باللون الأبيض كلون الثلج الذي يتميز به هذا البلد الإسكندنافي، فيما يعطي المدخل انطباعاً عن الخيمة العربية.

من جهة أخرى، حضر قنصل عام الدولة في كوانج جو، رحمة بن عبد الرحمن الشامسي حفل افتتاح الفعالية الترويجية (كوانج دونج) لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي في مركز باي يون للاجتماعات الدولية بمدينة كوانج جو.

وقال الشامسي: إن إكسبو 2020 ، يعتبر أكبر فعالية في العالم العربي، حيث من المتوقع أن تشارك فيه 192 دولة، وأن يصل عدد الزوار اليومي إلى ما بين 150 ألف و200 ألف زائر. وتأمل الإمارات تعزيز التواصل مع دول العالم عبر هذه الفعالية الضخمة، وإقامة شراكات مع مختلف دول العالم. وأكد تشن تشي ينج نائب عمدة مدينة كوانج جو، أن المدينة تسعى إلى المشاركة في بناء «الحزام والطريق»، إضافة إلى تعزيز التبادلات مع مدينة دبي في شتى القطاعات .