«بورشه تايكان» أسرع سيارة كهربائية ذات أربعة أبواب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت السيارة الكهربائية ذات الأربعة أبواب «تايكان» التي طورتها شركة صناعة السيارات الرياضية «بورشه» تحمل السمات الخارجية المميزة لسيارات «بورشه» وفي اختبار السرعة على مضمار مدينة نورنبرج الألمانية الشهيرة أكدت السيارة الجديدة تفوقها في الأداء.

وقد أصبحت السيارة الكهربائية رباعية الأبواب «تايكان بورشه» أسرع سيارة في هذه الفئة وفقاً للتجارب التي أجريت في المضمار، حيث قطعت مسافة المضمار في زمن قدره 7 دقائق و42 ثانية، متفوقة على منافستها اليابانية «هوندا سيفيك آر» الكهربائية التي قطعت المسافة في زمن قدره 7 دقائق و43.8 ثانية، لكنها كانت أبطأ من السيارة «بي.إم.دبليو إم 5» التي لم تشارك في المنافسة وقطعت المضمار في زمن قدره 7 دقائق و38.9 ثانية.

وأشار موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن أسرع سيارة كهربائية حالياً هي «فولكسفاجن آي.دي آر» والتي قطعت مسافة المضمار في زمن قدره 6 دقائق و5.3 ثانية.

يذكر أن السيارة «بورشه تايكان» 2020 مزودة بمحركين كهربائيين أحدهما على المحور الأمامي والثاني على المحور الخلفي ليعطيان قوة قدرها 600 حصان، ويمكنها الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال أقل من 3.5 ثانية وفقاً للتوقعات.

في الوقت نفسه، فإن السيارة الجديدة تعتمد على نظام تعليق يعمل بالجر الخلفي. ومن المتوقع وصول مدى السيارة إلى أكثر من 300 ميل قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

(د ب أ)