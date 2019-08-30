المرأة الإماراتية تثبت جدارتها دائماً في إنجاح المشاريع الاقتصادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

أكدت عدد من سيدات ورائدات الأعمال أهمية الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة، والدخول إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، والإسهام في إنجاح العديد من المشاريع الاقتصادية الرائدة.

وذكرن أن القيادة الرشيدة قد أولت المرأة الإماراتية الثقة الكبيرة واللازمة لإثبات جدارتها، عبر إشراكها إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية والبناء، ومنها الثقة لإطلاق الأعمال والأنشطة الاقتصادية الخاصة بها مما عزز مشاركتها في مجال ريادة الأعمال.

قالت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: تساهم المرأة الإماراتية في التنمية الاقتصادية من خلال دورها الفاعل في مختلف القطاعات، ويأتي ذلك في ظل مسيرة تمكين المرأة في الإمارات، حيث أصبحت الدولة بفضل قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في تمكين جميع أبنائها وبناتها من المشاركة الحقيقية في مسيرة المجتمع وباتت رائدةً في تأكيد مكانة المرأة باعتبارها عنصر التنمية الناجحة في ربوع الوطن كافة. وأضافت د.المطروشي: طورت دولة الإمارات عبر تاريخها رؤية طموحة لبناء الإنسان وضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معلناً مقولته الشهيرة حينها «إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية».

وذكرت أن المرأة الإماراتية نالت اهتمام وتشجيع ودعم الدولة لتعزيز مكانتها في المجتمع والمساهمة في مسيرة بناء الدولة وتعزيز التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها، حيث أثبتت ابنة الإمارات أنها عند حسن ظن القيادة الرشيدة، فاقتحمت بثقة وعزيمة مختلف مجالات العمل والإنتاج بما فيها القطاعات والمناحي التي كان البعض يعتقد أنها حكر على الرجال، ومنها مجال المال والأعمال وعالم التجارة الواسع فتفوقت فيه بجدارة، وأصبحت رقماً صعباً في مجال الأعمال تدير وتملك شركات ومؤسسات كبرى باستثمارات مهمة.

وتابعت د.المطروشي: نثمن الجهود الحثيثة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات لضمان النهوض بوضع المرأة الاقتصادي ورفع معدل مشاركاتها ومساهماتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالدولة، حيث حرصت «أم الإمارات» على فتح الباب للمرأة للمشاركة بفاعلية في مجال ريادة الأعمال، ودعمت إنشاء مجالس سيدات الأعمال من أجل توفير البيئة المناسبة للمرأة للدخول في القطاع التجاري وقطاع الأعمال بشكل عام.

مسيرة التنمية

ومن جانبها، أكدت سيدة الأعمال ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أهمية الرعاية والدعم والتشجيع الذي تلقاه المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة.

وقالت الظاهري: لقد تمكنت المرأة الإماراتية من إثبات كفاءتها وجدارتها العالية على مر السنين، من خلال ريادتها في تولي المناصب القيادية العليا والمهمة بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة، كما نجحت المرأة الإماراتية في المساهمة بشكل فعال وملموس في مسيرة التنمية والتطوير، والمشاركة الملموسة في بناء المجتمع، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة والدعم الحكومي اللامحدود من أجل الارتقاء بمكانة هذا الوطن، وبلوغ مصاف الدول المتقدمة والمتطورة. وأضافت الظاهري: لقد حظيت المرأة الإماراتية بالرعاية والتشجيع في كل مراحل حياتها، سواء كان ذلك من خلال توفير أفضل الفرص التعليمية والتشجيع المستمر للالتحاق بمجال العمل، وشغل المناصب المهمة في الدولة، وتزويدها الإمكانيات والكفاءات اللازمة لتحقيق أسمى الإنجازات في مختلف المجالات، كما أن المرأة اليوم تطمح إلى النجاح وتحقيق الذات،

وقالت الظاهري: شهدت الإمارات خلال العقود الماضية من عمر الاتحاد الكثير من التطورات الملموسة، حيث عاشت نهضة تنموية على جميع الصعد شهد لها القاصي والداني، فاستطاعت دولتنا الفتية أن تختصر الزمن، وتتجاوز التطور الذي شهدته الأمم، وقد رافق هذا التطور تحولات نوعية في مسيرة المرأة الإماراتية، حيث أولت اهتماماً متزايداً ومتنامياً بمختلف قضاياها في كل المجالات والقطاعات، بما انعكس جلياً على كل المستويات الحكومية منها والأهلية.

فرص العمل

قالت فاطمة الورد الدرمكي: تعد المرأة الإماراتية نموذجاً ناجحاً عالمياً، إذ أصبحت شريكاً فعلياً في العمل والتنمية المستدامة، لذا تحرص الشركات والهيئات العامة في الدولة على توفير فرص العمل للمرأة الإماراتية التي أثبتت جدارتها في مجال الأعمال.

وأضافت الدرمكي: في المجال الاقتصادي بالتحديد، ارتفعت نسبة مساهمة المرأة الإماراتية في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بعد تأسيس مجالس سيدات الأعمال في الدولة، ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى أكثر من 22 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلية. وتابعت الدرمكي: كما شكلت نسبة مشاركة المرأة 15% من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.

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التنمية المستدامة

ومن جهتها، قالت علياء الياسي مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة والصناعة: يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المرأة وتمكينها وتثميناً لجهودها، حيث أثبتت جدارتها وتبوأت أعلى المناصب القيادية والتخصصية، وقد عكست بذلك مفهوم المواطنة الصالحة القادرة على العطاء والتسامح واحترام التعددية الثقافية بالعلم والعمل والابتكار والولاء والانتماء للوطن الغالي. حفظ الله أم الإمارات ووفقها لما تبذله من جهود لدعم النهضة النسائية ورفعة المرأة الإماراتية. وأضافت الياسي: إن احتفال الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يأتي تأكيداً على جهودها في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعد ثمار غرس الراحل المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أكد بأفعاله أن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية. وأوضحت أن المرأة الإماراتية تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال دورها الفاعل في مختلف القطاعات ويأتي ذلك في ظل مسيرة تمكين المرأة في الإمارات، حيث أصبحت الدولة بفضل قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في تمكين جميع أبنائها وبناتها من المشاركة الحقيقية في مسيرة تقدم ورفعة المجتمع وباتت رائدةً في تأكيد مكانة المرأة باعتبارها عنصر التنمية المستدامة الناجحة.

تواجد فاعل

وقالت شفيقة العامري المديرة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي إن المرأة الإماراتية تعتبر شريكاً إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تسعى قيادة الإمارات الرشيدة إلى تحقيقها وبلوغها.

وأضافت العامري: لقد أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها وجدارتها في مختلف المجالات والقطاعات مما أهلها لتكون شريكا حقيقيا للرجل في مسيرة التنمية والعمل على النهوض بدولتنا في مختلف القطاعات والمجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي نعمل من خلاله.

وتابعت بالقول: نشهد اليوم تواجداً فاعلاً للمرأة في العديد من القطاعات ومنها قطاع الأعمال والاقتصاد، كما يقوم المجلس بخطوات فاعلة في تشجيع السيدات ورائدات الأعمال من خوض مجال العمل في القطاع الخاص وإطلاق مشاريعهن الخاصة عبر برامج مبدعة. وذكرت العامري أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي يقدم كل الدعم والتشجيع لرائدات وسيدات الأعمال عبر الفعاليات والمعارض التي ينظمها في العاصمة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، إلى جانب تشجيعهن على السفر ضمن وفد المجلس المشارك في المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات الأجنبية واكتساب المهارات اللازمة في العمل والتسويق والترويج لمنتجاتهن.

خريطة طريق

قالت أروى الكندي عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي: رسمت دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة خريطة طريق نحو تنمية وطنية شاملة ومتكاملة، الرجل والمرأة سواء بسواء، وذلك بتعزيز مشاركة المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، والسلام والأمن، واحترام حقوق الإنسان، لكونها شريكا مساويا للرجل في كل ذلك.

وأضافت الكندي: أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 لتوفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة ريادية، وتبادر لتشارك في كافة مجالات العملية التنموية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها. وذكرت أن المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفاعلية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار في الدولة وأوضحت الكندي أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على دخول أصعب المجالات وأكثرها اقتصارا على الرجل وهو قطاع المال والأعمال والاقتصاد بشكل عام وسلط هذا القطاع الضوء على إمكانات نسائية طموحة واتضح ذلك جليا بتقلد نساء مناصب قيادية مهمة في مجال الاقتصاد، على سبيل المثال وصولها لعضوية مجلس إدارات أهم الشركات في الطيران التجاري وغيرها.