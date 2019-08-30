«كابيتال انتليجنس» تثبت تصنيفات «الفجيرة الوطني»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «كابيتال انتليجنس»، التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الفجيرة الوطني عند درجتي (A-) و(A2) على التوالي مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت تصنيف القوة المالية للبنك عند درجة (bbb).

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