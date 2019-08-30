«وول ستريت» تنتعش وسط أجواء التهدئة بين واشنطن وبكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم الأمريكية في وول ستريت في التداولات المبكرة أمس، وسط أجواء من التهدئة على جبهة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بعدما ألمحت الصين إلى عدم عزمها الرد على الفور على رسوم جمركية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرضها، وأشارت إلى أن الأولوية هي لبحث إلغاء الرسوم الإضافية.

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً الأربعاء فرض رسوم إضافية خمسة في المئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار سيبدأ تحصيلها في أول سبتمبر و15 ديسمبر.

وكانت الأسهم الأمريكية صعدت الأربعاء، بعد أن تعافت من خسائرها الأولية بفعل مكاسب لأسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية، لكن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن احتمالات تصعيد آخر في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 257.65 نقطة، أو 1.00 في المئة، إلى 26035.55 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 18.78 نقطة، أو 0.65 في المئة، ليغلق عند 2887.94 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 29.94 نقطة، أو 0.38 في المئة، إلى 7856.88 نقطة.

وفي أوروبا، تمسكت الأسهم الأوروبية أيضاً بموجة التفاؤل وتحولت من الخسائر إلى الارتفاع أمس، وكانت سجلت تراجعات في التعاملات المبكرة أمس الخميس، مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر جراء المخاوف من حدوث ركود عالمي وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان لأكثر من شهر قبل الانسحاب، في خطوة ستحد من الوقت المتاح أمام المعارضين لعرقلة الخروج دون اتفاق وتزيد احتمالات مواجهة جونسون تصويتاً على سحب الثقة في حكومته.

وساهم نزول الجنيه الاسترليني في دعم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (فوتسي) الذي ارتفع 1% وتفوق في أدائه على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

وهوى سهم مجموعة مايكرو فوكس البريطانية لتكنولوجيا المعلومات 24 في المئة بعدما أصدرت الشركة تحذيراً بشأن الأرباح، وعزت ذلك إلى انخفاض إنفاق العملاء.

وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكاي الياباني أمس الخميس، مبدداً انتعاشه في أوائل التعاملات بقيادة وول ستريت في ظل استمرار المخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء الصراعات التجارية والمخاطر السياسية.

وأغلق المؤشر القياسي الجلسة منخفضاً 0.09 في المئة إلى 20460.93 نقطة، بعدما ارتفع 0.15 في المئة في الجلسة السابقة. وكان المؤشر زاد نحو 0.2 في المئة في بداية التعاملات بعدما حققت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية مكاسب الليلة الماضية.

غير أن مكاسب نيكاي تبددت بفعل المخاوف من تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتطورات الأخيرة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يشير إلى اضطرابات جديدة تنتظر أسواق المال.

وارتفع 127 سهماً على نيكاي، مقابل انخفاض 87 سهماً.

وكانت شركة ركروت هولدنجز لخدمات التوظيف أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، إذ هبط سهمها 4.8 في المئة بعدما أعلنت الشركة عن خطط لبيع ما يقرب من 7.16 في المئة من أسهمها القائمة عبر طرح ثانوي.

أما أكبر الرابحين بالنسبة المئوية فكان سهم راكوتين الذي صعد 2.4 في المئة، ثم سهم تايسي بنسبة 2.3 في المئة وسهم نيبون سويسان كايشا بنسبة 2.2 في المئة.

وارتفع سهم سوزوكي موتور 1.5 في المئة بدعم من إعلان شركة صناعة السيارات عن تحالف مع تويوتا موتور.

وأغلق سهم تويوتا دون تغير يذكر. وستدفع تويوتا نحو 96 مليار ين (910.90 مليون دولار) مقابل حصة نسبتها 4.94 في المئة في سوزوكي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.01 في المئة إلى 1490.17 نقطة.

(وكالات)