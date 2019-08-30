6.9 مليار دولار «توريق كامل» للشركات الأمريكية العام الحالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع تراجع أسعار الفائدة على سندات الشركات الأقوى مالياً في الولايات المتحدة، زادت رغبة الشركات الأقل في التصنيف الائتماني، مثل سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في طرح سندات مضمونة بأصولها.

وأشارت «بلومبيرج» إلى أن الشركات العاملة بنظام حق امتياز العلامة التجارية، مثل مطاعم الهامبرجر «جاك إن بوكس»، وشركة «مساج إنفي»، تبيع بصورة غير معتادة سندات مضمونة بأغلب أصولها، مضيفة أن هذه الشركات يمكن أن تدفع سعر فائدة منخفضاً على قروضها الجديدة، وتحسين تصنيفها الائتماني من خلال تقديم أصولها الأساسية مثل حقوق الملكية والرسوم والملكية الفكرية كضمانات لحملة السندات.

وباعت هذه الشركات خلال العام الحالي أوراقاً مالية معروفة باسم «توريق كامل النشاط» بأكثر من 6.9 مليار دولار، بحسب بيانات «بلومبيرج»، التي أضافت أنه في حين أن سلاسل مطاعم الوجبات السريعة هي المصدر الأساسي لمثل هذه الأوراق المالية، فإن نطاق الشركات التي تصدرها اتسع بصورة كبيرة. (د ب أ)