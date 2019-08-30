شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الوقود بين 4 إلى 10 فلوس في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” انخفضت أسعار الوقود لشهر سبتمبر/‏أيلول المقبل، مقارنة بشهر أغسطس/‏آب الجاري، وتراوح الانخفاض بين 4 -10 فلوس.

وتراجع سعر ليتر «بنزين 98» إلى 2.28 درهم بدلاً من 2.37 درهم في أغسطس الجاري. وانخفض سعر ليتر «بنزين 95» إلى 2.16 درهم في سبتمبر المقبل، بدلاً من 2.26 درهم.

وتراجع سعر ليتر «بنزين 91 بلس» إلى 2.08 درهم في سبتمبر بدلاً من 2.18 درهم. كما تراجع سعر ليتر «الديزل» إلى 2.38 درهم في سبتمبر مقابل 2.42 درهم في أغسطس الجاري.

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