«الحرب التجارية» و«مخاوف التباطؤ» يلقيان بظلال سلبية على الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

رضخت الأسهم المحلية خلال جلسات أغسطس/آب الجاري، لضغوطات عديدة، منها عمليات «جني الأرباح» الطبيعية، بعد ارتفاعات يوليو/تموز القياسية، إلى جانب ترقب المستثمرين للأوضاع على الصعيد الدولي، لاسيما الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحرب تبادل الرسوم، الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على البورصات العالمية التي يراقبها المستثمرون بالسوق المحلية أيضاً.

مع تزايد معدل ارتباط الأسهم المحلية، بأداء المؤشرات العالمية، تراجعت الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي، بالتزامن مع تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، الأمر الذي وضع المستثمرين في حالتي حذر وترقب، ودفع المستثمرين الأجانب نحو البيع، يقابله شراء من مستثمرين محليين، وسط تقليص بعض المؤسسات الاستثمارية، مراكزها المالية، مقابل شراء من المستثمرين الأفراد، الذين اقتنصوا فرصة التراجع.

وبلغت تداولات المستثمرين في السوقين نحو 8.44 مليار درهم، موزعة بواقع 4.99 مليار درهم في سوق دبي (منها 5 صفقات كبرى مباشرة على «شعاع كابيتال» ب 1.39 مليار درهم)، و3.45 مليار درهم في سوق أبوظبي.

واتجه مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات أغسطس/آب، نزولاً منذ الجلسة الأولى، ليغلق عند مستوى 2758.6 نقطة، بتراجع بنحو 159.8 نقطة، بنسبة 5.48%. وقلص المؤشر الخسائر التي مني بها خلال جلسات الشهر، مرتفعاً من أدنى مستوى له عند 2709.4 نقطة، بسبب الارتفاعات في آخر أربع جلسات من الشهر، ليستقر المؤشر على تراجع طفيف خلال الأسبوع الأخير من الشهر، بنسبة 0.37%.

وكان القطاع العقاري من أبرز القطاعات الخاسرة في المؤشر، بعدما تراجع 10%، وسط تراجع جماعي في أسهم القطاع، لاسيما «إعمار العقارية» الذي انخفض 10.5%، متخلياً عن مستوى 5 دراهم، ليغلق عند 4.95 درهم، كما تصدر السهم تداولات السوق بنحو 891 مليون درهم. كما انخفض سهم «داماك العقارية» 6.57% إلى 0.953 درهم، بتداول 127 مليون درهم، وتراجع «إعمار مولز» 8.5% إلى 1.94 درهم، و«إعمار للتطوير» 14.4% إلى 4.11 درهم.

وتراجع قطاع البنوك 3.16%، مع تراجع «دبي الإسلامي» 3.7% إلى 5.12 درهم، بتداول 550 مليون درهم، وتراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.94% إلى 11.55 درهم، بتداول 165.7 مليون درهم، و«جي إف إتش» 2.87% إلى 0.912 درهم، بتداول 263 مليون درهم.

وانخفض «الاستثمار والخدمات المالية» 5.3%، متأثراً بتراجع «دبي للاستثمار» 4.4% إلى 1.31 درهم، و«سوق دبي المالي» 8.99% إلى 0.86 درهم، كما تراجع «شعاع» 2.5% إلى 0.975 درهم.وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهر بنسبة 2.86%، ليفقد 152.3 نقطة، وليغلق عند مستوى 5165.57 نقطة، مقلصاً خسائره من أدنى مستوى له في الشهر من 4964.3 نقطة، مدفوعاً بأفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع، حيث ارتفع المؤشر 2.51%.

وشهد السوق تراجعاً شبه جماعي للمؤشرات القطاعية خلال الشهر، وخاصة «البنوك» الذي انخفض 3.25%، حيث السهم الأكبر وزناً والأكثر تأثيراً في السوق «أبوظبي الأول» بنسبة 3.9% إلى 15.26 درهم، بتداول 713 مليون درهم، وتراجع «أبوظبي التجاري» 3.44% وأغلق عند 8.69 درهم، بعدما شهد سيولة ب 584.7 مليون درهم، وسط ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.2% و«الشارقة الإسلامي» 6.14% و«أم القيوين الوطني» و«الفجيرة الوطني». وقطاع العقار تراجع 3.32%، مع ضغوط من انخفاض «الدار العقارية» 3.03% إلى 2.24 درهم، بتداول 519.5 مليون درهم. وانخفض مؤشر الاتصالات 1.97%، مع تراجع سهم «مجموعة اتصالات» بنفس النسبة، ليغلق عند 16.9 درهم، بتداول 383 مليون درهم.

وانخفض الاستثمار والخدمات المالية 1.7%، متأثراً بتراجع «إشراق» 8.6% إلى 0.402 درهم، رغم ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.98% إلى 1.03 درهم. وفي قطاع السلع، قفز سهم «العالمية القابضة» 37.6% إلى 3 دراهم، مضيفاً مكاسب بنحو 82 فلساً، حيث شهد السهم سيولة ب 250.7 مليون درهم.