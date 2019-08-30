«الإمارات الإسلامي» يحتفي بفرق عمله من النساء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” احتفى «الإمارات الإسلامي»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الخامس، بإقامة فعالية احتفالية في فندق «حياة ريجنسي دبي كريك هايتس».

وتحت شعار «المرأة أيقونة التسامح»، احتفل «الإمارات الإسلامي» بجهود النساء الإماراتيات في فرق عمله وإنجازاتهن المثمرة، وسلط الضوء على بصمتهن الاستثنائية في مسيرة التطور والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الفعالية، نظّم المصرف جلسة حوارية تناولت الدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه النساء الإماراتيات في دعم جهود الدولة التنموية، حيث أدارت الجلسة ناهد النقبي، نائب رئيس قسم دعم المحتوى في صحيفة «البيان»، بمشاركة سيدات إماراتيات بارزات على غرار المحامية ناديا عبد الرزاق وجميلة الأنصاري مدربة التربية البدنية الإماراتية. وتضمنت الاحتفالية أيضاً سوقاً صغيراً، استعرض أعمالاً أبدعتها رائدات أعمال إماراتيات.

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