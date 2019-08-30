شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبي تستقبل رحلة مباشرة من شيان الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” استقبل مطار دبي الدولي صباح أمس، الرحلة الافتتاحية التي تسيرها الناقلة (تشاينا ايسترن) قادمة من مدينة شيان الصينية العريقة مفتتحة بذلك خطاً جديداً يربط بين المدن الصينية ودبي.

وستقوم الناقلة بتشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين دبي وشيان إلى جانب مدينتي شنجهاي كينجداو الصينيتين.

وتعتبر الصين واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والسوق الأكثر نمواً من حيث إجمالي عدد الركاب مع مطارات دبي الذين تجاوز عددهم 1.8 مليون مسافر صيني في النصف الأول من العام الحالي 2019.

يخدم مطار دبي الدولي في الوقت الراهن 247 وجهة حول العالم من خلال أكثر من 70 شركة طيران دولية.

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