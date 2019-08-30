على المرأة التركيز على الطموح والأخلاق و الانضباط

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قالت أميرة سجواني ابنة رجل الأعمال والمطور العقاري حسين سجواني، إنها بعد أن تخرجت في كلية لندن للاقتصاد، انضمت إلى والدها في مشاريعه التجارية، واكتسبت خبرة دولية في مجال الأعمال، وسرعان ما أصبحت رائدة أعمال شابة في مجال التطوير العقاري.

وتوجهت أميرة سجواني للمرأة الإماراتية بنصيحة تتلخص بالتركيز على الطموح والأخلاق والانضباط.

وأكدت أن القيادة الرشيدة لدولتنا العظيمة حققت المساواة في توفير الفرص للشابات. مشيرة إلى وجود العديد من النساء اللواتي يقدن التغيير في مناصب مختلفة داخل الحكومة. وهناك العديد من المبادرات التي يديرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بنفسه، والتي تشجع الشابات على الدخول في مجالات مثل فنون الدفاع عن النفس والإبداع وتخطيط الفعاليات، وأكثر من ذلك بكثير. وقالت: إننا نعيش في دولة لا تضع علينا قيوداً، فالنساء أصبحن مشاركات في كافة مناحي الحياة، والمثال الملهم الذي تقدمه ريم الهاشمي في قيادتها ملف إكسبو 2020، هو نموذج يحتذى للشابات الإماراتيات. لقد بدأ تركيز دولة الإمارات على تمكين المرأة منذ سنوات، واليوم أصبح مجتمعنا متقدماً فيما يتعلق بتوفير الرعاية للمرأة وتقدمها.

وأضافت أن دولة الإمارات توفر فرصاً متساوية للرجال والنساء، وهذه حقيقة يمكن رؤيتها حتى في مجلس الوزراء الذي يضم عدداً من النساء، ما يجعل الإمارات من بين أكثر الدول تقدماً في العالم في هذا المجال.

وباتت النساء في دولة الإمارات يكتسبن نفوذاً متزايداً في عالم الأعمال، حيث كانت المبادرات الرئيسية التي أطلقها قادة الدولة هي المحفز الرئيسي لهذا التقدم. ويمكن ملاحظة تركيز الدولة على تمكين المرأة في رؤيتها لتصبح واحدة من بين أفضل 25 دولة في العالم في المساواة بين الجنسين بحلول عام 2021. وفي العام الماضي فقط، اعتمد مجلس الوزراء حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية.

وقد قامت الحكومة، ضمن هذه الحزمة، بإطلاق مبادرات رئيسية لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال. ومما لا شك فيه أن ثقافة التسامح والاندماج والقبول في دولة الإمارات شكلت عاملاً حاسماً في تقدم المرأة في البلاد، ومبادرة «عام التسامح» تعزز هذه الرسالة بشكل أكبر.