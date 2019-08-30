«إكويتاتيفا» تستثمر 200 مليون لتملّك عقارات في «الإمارات ريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكدت شركة «إكويتاتيفا» (دبي)، أمس أنها تنوي استثمار 200 مليون درهم للاستحواذ على عقارات جديدة في عدة قطاعات لضمّها لصندوق «الإمارات ريت»، وذلك بحلول مطلع العام القادم.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 والتي بيّنت أن صندوق «الإمارات ريت» قد حقّق زيادة قدرها 9.1% في صافي مدخوله العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي. كما سجّل الصندوق زيادة قدرها 13.5% في الإيرادات قبل الفوائد والضريبة والإهلاك EBITDA

خلال الفترة ذاتها في ظلّ تحدّيات السوق الصعبة.

هذا وسجّل «الإمارات ريت» أرباحاً، تجاوزت 4 ملاين درهم خلال هذه الفترة على الرغم من إعادة تقييم السوق للأصول العقارية، ورغم الاتجاهات السائدة في السوق.

وقد شهد النصف الأول من العام تحسّناً إجماليًّا في كفاءة محفظة «الإمارات ريت» اشتملت على انخفاض قدره 5% في نفقات الصندوق وتحسّناً في المستحقّات إضافة إلى معدّلات إشغال ثابتة عند 75%. وهذا الأداء الإيجابي يأتي في وقت توقّعت فيه دراسة أجرتها «نايت فرانك» المتخصّصة بعنوان «استعراض واستشراف لسوق الإمارات لعام 2019» أنه على المديين القصير والمتوسط «ستظلّ أحوال السوق صعبة في قطاع المكاتب في دولة الإمارات، حيث ستستمر الإيجارات في الهبوط».