«برنت» يستقر فوق 60 دولاراً للبرميل.. وقلق من الضبابية وتباطؤ النمو العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار النفط أمس الخميس للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعدما أبدت ماري دالي رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي قلقها بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي.

واستقر خام برنت 31 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 60.51 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتاً إلى 56.26 دولار للبرميل.

وواجهت أسعار الخام ضغوطاً بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.

وقالت دالي أمس إنها تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بزخم «قوي»، لكن الضبابية وتباطؤ النمو العالمي يؤثران فيه.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا «التوترات التجارية عالقة كسحابة داكنة تهدد بنزول المطر على أسعار النفط».

وتجاهلت السوق انخفاضاً كبيراً في المخزونات الأمريكية التي نزلت الأسبوع الماضي عشرة ملايين برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 2.1 مليون برميل.

وارتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة أيضاً بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي جديد عند 12.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/ آب.

وخفض«مورجان ستانلي» توقعاته لأسعار النفط حتى نهاية العام، وعزا ذلك إلى ضعف الآفاق الاقتصادية والطلب وارتفاع إنتاج الزيت الصخري الذي قد يبدد أثر جهود «أوبك» الرامية لدعم السوق. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت حوالي اثنين بالمئة أول من امس بعد هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ساعد في تهدئة المخاوف من ضعف الطلب على النفط وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 98 سنتاً، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.49 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتاً، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.78 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت عشرة ملايين برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل مع تباطؤ الواردات. وهبط صافي واردات أمريكا من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.51 مليون برميل يومياً إلى 2.9 مليون برميل يومياً، في حين انخفضت الواردات في منطقة ساحل الخليج إلى أدنى مستوى عند 1.2 مليون برميل يومياً.

وعلى مدار الأساييع الأربعة الماضية، بلغ متوسط واردات النفط الخام حوالي سبعة ملايين برميل يومياً، أو أقل بنسبة 12.3 بالمئة عن فترة الأسابيع الأربعة نفسها في العام الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضاً قدره 388 ألف برميل. وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكي نزلت 11.1 مليون برميل الأسبوع الماضي. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن الإنتاج الأسبوعي للنفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي جديد عند 12.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/ آب.

وواجهت أسعار الخام ضغوطاً بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط. (رويترز)