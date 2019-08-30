«غرفة الشارقة» تنظم ملتقى إماراتياً روسياً في موسكو وسانت بطرسبورج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الملتقى الإماراتي الروسي، في جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجاري، وسيترأس وفد الغرفة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، ويرافقه الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام، وجاسم عيسى المطوع مستشار العلاقات مع دول رابطة الدول المستقلة، ولمياء عبد الرحمن الجسمي تنفيذي أول تنمية الصناعات الوطنية، وسلطان عبد الله آل علي تنفيذي تنمية الصناعات الوطنية في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص في الإمارة.

ويهدف الملتقى إلى استكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة في كلا البلدين، فضلاً عن الإسهام في تعزيز التبادل التجاري وبحث مجالات التعاون المشترك، انطلاقاً من دور الغرفة تجاه خدمة مجتمع الأعمال، وتعزيز أعمالهم وأنشطتهم، إلى جانب تنمية صادرات المنشآت الإنتاجية في الشارقة.

وأوضح عبدالعزيز شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات في «غرفة الشارقة»، أن الملتقى يأتي بعد عامين من تنظيم ملتقى (الشارقة -روسيا)، الذي يجسد استراتيجية الغرفة في توفير بيئة تنافسية تعمل على تطوير أعمال القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين للغرفة للتعرف إلى الفرص المتاحة، وبحث مدى إمكانية إقامة شراكة استثمارية وصولاً إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتجات الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن لقاءات العمل هذه بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، ستلعب دوراً بناء وفعالاً لتباحث وتدارس إقامة مشاريع تخدم الجهود المبذولة من الجهات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين.

وأشار شطاف إلى أن برنامج الملتقى سيشهد إقامة ملتقيات في مدينتي موسكو وسان بطرسبورج بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في المدينتين الروسيتين، حيث ستقدم الغرفة خلال الملتقى عروضاً تعريفية لتسليط الضوء على ما تزخر به الإمارة من مقومات ومناخ استثماري مشجع وواعد، إضافة إلى عروض عن الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة تسعى الشارقة من خلالها التعاون مع المستثمرين الروس الراغبين في الاستثمار بالشارقة، بإقامة مشاريع تخدم تلك القطاعات، كما سيشمل الملتقى تقديم عروض لممثلي شركات القطاع الخاص المشاركة عن خدماتها وأنشطتها ضمن مساعيها الترويجية لأعمالها من خلال تنظيم اجتماعات ثنائية بين الجانبين، كما سيشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة ومنظمة الأعمال الروسية.