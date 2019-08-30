صعود طفيف للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حدوث تحسن طفيف في المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس/ آب مدفوعة بتفاؤل في قطاعي الصناعة والتجزئة مع تحقيق أكبر تحسن في إسبانيا.

وأظهر مسح المعنويات الشهري للمفوضية الأوروبية أمس أن المؤشر العام للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ 103.1 نقطة، صعوداً من 102.7 في الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت (رويترز) آراءهم انخفاض المؤشر إلى 102.3 نقطة.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيز في اجتماع 12 سبتمبر/ أيلول المقبل، ونمت توقعات السوق مع قيام المستثمرين بالتسعير بناء على عدة تخفيضات لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل وجولة جديدة من شراء السندات، فيما يعرف بالتيسير الكمي.

ويرجع ارتفاع مؤشر المعنويات في أغسطس/ آب لزيادة الثقة في قطاع الصناعة حيث صعد مؤشره، مع إبداء المديرين مزيداً من التفاؤل في توقعات الإنتاج والمستوى الحالي في إجمالي طلبيات التوريد ومخزونات المنتجات النهائية.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 9.3 من 10.6. وبشكل منفصل، تحسن مؤشر مناخ الأعمال. (رويترز)