«الإنشاءات البترولية» تقترب من عقد تطوير حقل «دلما»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «ميد» عن مصادر مطلعة، قولها: إن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها برزت كجهة رائدة للظفر بعقد تطوير حقل «دلما» الذي تملكه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ويشتمل العقدان في مشروع تطوير حقل «دلما» بقيمة 1.5 مليار دولار، على حزمتين؛ الأولى بقيمة تبلغ نحو 800 مليون دولار، تغطي أعمال الهندسة والبناء وتركيب المنصات البحرية وخطوط الأنابيب تحت البحر، في حين تشتمل الحزمة الثانية على أعمال الهندسة والبناء البرية وإنشاء منصة لمعالجة الغاز، إضافة إلى تشييد شبكة خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى محطة غاز حبشان البرية. وتبلغ قيمة هذه الحزمة نحو 200 مليون دولار.

في سياق متصل، دعت «أدنوك» الشركات إلى تقديم عطاءاتها بالنسبة لمشروع تطوير حقلي هيل وغشه بقيمة 10 مليارات دولار، والذي يعد أكبر مشروع طاقة في الإمارات.