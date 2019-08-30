شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الأمريكى يصعد 1.7% بفعل هبوط كبير فى المخزونات ومخاوف بشأن إعصار دوريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت عقود النفط الأمريكى 1.7 بالمئة، اليوم الخميس، بدعم من هبوط حاد فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة، وخصوصا فى مركز التسليم فى كاشينج، بسبب زيادة فى الطلب مع بدء تشغيل اثنين من خطوط الأنابيب فى غرب تكساس.

وأثار اتجاه الإعصار دوريان نحو فلوريدا مخاوف أيضا من أن منتجى الخام الأمريكيين فى الحقول البحرية قد يبطئون الإنتاج إذا مرت العاصفة فى خليج المكسيك فى مطلع الأسبوع القادم.

ومن ناحية أخرى ارتفع خام القياس العالمى مزيج برنت فوق مستوى 61 دولارا مع انحسار المخاوف بشأن النمو الاقتصادى.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 93 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 56.71 دولار للبرميل.

وصعدت عقود برنت 59 سنتا، أو 0.98 بالمئة، لتسجل عند التسوية 61.08 دولار للبرميل.

وقال المركز الوطنى للأعاصير إن دوريان من المتوقع أن تشتد قوته ويصبح إعصار خطيرا يوم الاثنين.

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وفى الشهر الماضى، دفع الإعصار بارى شركات النفط البحرية إلى وقف ما يصل إلى 74 بالمئة من الإنتاج وهو ما رفع أسعار الخام الأمريكى، قبل أن يضعف إلى عاصفة استوائية فى لويزيانا.

وأظهرت بيانات حكومية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضى بواقع عشرة ملايين برميل إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضى، مع تباطؤ الواردات، بينما انخفضت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير بأكثر من مليونى برميل.

وتراجعت المخزونات فى المركز الرئيسى لتسليم عقود خام غرب تكساس الوسيط فى كاشينج بولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضى بحوالى مليونى برميل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضى.

ومما يقيد مكاسب النفط المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى تدور رحاها بين أكبر مستهلكين للنفط فى العالم وأيضا الضرر المحتمل على الطلب على النفط.