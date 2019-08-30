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الأسهم الأمريكية تصعد بدعم من آمال بشأن التجارة مع الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، أكثر من 1%، اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم التكنولوجيا والصناعة، وهما من القطاعات الحساسة للتجارة، بعد أن عبًرت الصين عن الأمل بشأن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وهو ما خفف القلق من أن التوترات بين أكبر اقتصادين فى العالم قد تثير ركودا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول فى بورصة وول ستريت مرتفعا 326.15 نقطة، أو 1.25 بالمئة، إلى 26362.25 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 36.64 نقطة، أو 1.27 بالمئة ليغلق عند 2924.58 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 116.51 نقطة، أو 1.48 بالمئة، إلى 7973.39 نقطة.

 

 

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