تباين بورصات الخليج بختام تعاملات آخر جلسات شهر أغسطس المنتهى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر أغسطس، إذ واصل سوق الأسهم السعودية تراجعه للجلسة الثانية على التوالى، ودفعت القطاعات القيادية بورصة البحرين للمنطقة الحمراء، فيما ارتفعت بورصة دبى هامشياً تزامناً مع توجه صناديق الاستثمار لزيادة استثماراتها فى سوق دبى خلال الفترات المقبلة.



بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.85% خاسراً 151.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8019.77 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1% رابحاً 38.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3867.98 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.85% خاسراً 151.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8019.77 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1% رابحاً 38.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3867.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 146.9 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 45 شركة، فيما تراجعت 131 شركة.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.58%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.165، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.86%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77%.

وجاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.49%، ثم الدريس بنسبة 4.16%، ثم ساسكو بنسبة 4.02%، فيما تصدر سهم "الاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم المواساة بنسبة 4.49%، ثم سامبا بنسبة 4.33%.



بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أغسطس، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أغسطس، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسراً 9.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5941.13 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 14.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6527.81 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحاً 1.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4789.35 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 109.6 مليون سهم بقيمة 20.4 مليون دينار كويتى عبر 4957 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع التأمين الاستهلاكية بنسبة 0.38%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.80%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.27%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.93%، تلاه شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 3.96%، ثم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.76% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.75%، ثم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.86%.

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بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.2 مليون سهم بقيمة 328 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.58% بضغوط هبوط إى بى إم تيرميتالز البحرين بنسبة 0.40%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.84% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.04%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% بضغوط هبوط سهم بى أم أم أى بنسبة 1.85%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.80%.

فيما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 4.04% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.25%.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أغسطس، بنسبة 0.03% رابحاً 0.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2758.60 نقطة، مدفوعا بصعود أسهم البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 159.6 مليون سهم محققة ما قيمته 164.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2094 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهمين.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.17%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.91%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.61%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.67%.