شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداى تخطط لمنافسة قوية فى السيارات الكهربائية بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة هيونداى الكورية العالمية المتخصصة فى صناعة السيارات، تطوير ‏17 مركبة تجارية كهربائية بحلول عام 2025، لمواكبة التطور العالمى، واستجابة للطلب المتزايد على السيارات صديقة البيئة ، كما تعتزم إضافة 7 مركبات كهربائية بالكامل و10 مركبات تعمل بخلايا الوقود إلى مجموعة منتجاتها من المركبات التجارية.

وتتضمن مجموعة المركبات الكهربائية التى تعتزم "هيونداى" تطويرها، حافلة كهربائية وأخرى تعمل بخلايا الوقود، وستوردها الشركة إلى حكومة بلدية العاصمة الكورية الجنوبية سول لاستخدامها فى خدمة النقل العام، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن متحدث باسم الشركة.

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تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تتسابق فيه شركات صناعة السيارات العالمية فى تطوير سيارات صديقة للبيئة مع تشديد أغلب دول العالم القواعد المنظمة لعوادم السيارات والتى يقول العلماء إنها مسئولة بنسبة كبيرة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى.

واوضحت الشركة أن الحافلة الكهربائية قادرة على قطع مسافة 200 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية التى تبلغ قوتها 128 كيلووات/ساعة، وذلك خلال معرض هيونداى للشاحنات والحافلات الثانى فى صالة عرض فى "جويانج" شمال العاصمة سول مباشرة.