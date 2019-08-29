شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي مع هدوء القلق بشأن النزاع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي بشكل إيجابي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية وسط حالة من الهدوء في الأسواق وانحسار المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت الصين اليوم أنها تريد إنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة كما أنها تنوي عدم الرد على الرسوم الجمركية التي كشفت عنها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



ومن جانبه، أشاد "ترامب" بالتصريحات الصينية معلنا أن فريقا من مسؤولي الجانبين سوف يلتقي اليوم لعقد محادثات على مستوى وصفه بالمختلف.

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وكان "ترامب" قد أكد تلقي واشنطن إشارة على رغبتها في استئناف المفاوضات التجارية وإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن الحساب الجاري الكندي سجل عجزا بنحو 6.4 مليار دولار كندي بينما توقع محللون عجزا قدره 9.9 مليار دولار في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:54 بتوقيت جرينتش عند 0.7517، وسجل أعلى سعر عند 0.7539 وأقل سعر عند 0.749.