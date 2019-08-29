شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بعد تصريحات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريية خلال تعاملات الخميس مدعومة بتصريحات صينية أطلقتها الصين وبيانات اقتصادية متباينة.



وأبدت الصين رغبتها اليوم في إنهاء الحرب التجارية مشيرة إلى أنها لا تنوي الرد على الرسوم الجمركية الأخيرة التي كشفت عنها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

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وكشفت الصين أيضا عن رغبتتها في التمهيد لمحادثات بناء مع الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول من أجل التوصل إلى اتفاق.



واظهرت بيانات حكومية أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الثاني نموا بنسبة 2% من القراءة الألأولى بنمو نسببته 2.1%، فيما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بأربعة آلاف إلى 215 ألفا في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 290 نقطة) إلى 26325 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 7966 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 2919 نقطة.