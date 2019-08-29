شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بأكثر من 1% مع عودة الطلب على المعادن الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم وسط عودة للطلب من جانب المستثمرين على المعادن الصناعية نتيجة الارتياح الذي ساد الأسواق في أعقاب الكشف عن رغبة صينية في إنهاء الحرب التجارية.



وأعلنت الصين أنها تريد إنهاء الحرب التجارية وعدم نيتها الرد على الرسوم الجمركية التي كشفت عنها الولايات المتحدة مؤخراً.



وصرحت وزارة التجارة الصينية بأن الدولتين سوف تناقشان في اجتماع سببتمبر/أيلول استئناف المحادثات.

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هذا، ومن شأن حل النزاع التجاري تعزيز الطلب على السلع والمعادن لا سيما الصناعية مع الاخذ في الاعتبار استخدام البلاديوم في صناعة السيارات.



وتقبل شركات السيارات على البلاديوم لاستخدامه في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة بالتزامن مع تشديد الحكومات لمعايير استهلاك الوقود.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول ببحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1482.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن اعلى سعر عند 1485.4 دولار وأقل سعر عند 1484.9 دولار.