شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى أسعار النفط بعد انخفاض كبير فى المخزون الأمريكي وتسارع الإنتاج لمستوي قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، وتظل ارتفاعات اليوم محدودة حتى الآن ، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة على حسب بيانات وكالة الطاقة الأمريكية ،وتسارع إنتاج النفط الأمريكي لمستوي قياسي جديد.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.40$ للبرميل ،ومستوى الافتتاح عند 55.81$، وسجل أدنى مستوي عند 55.44$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 60.60$ للبرميل ،ومستوى الافتتاح عند 60.44$ ، وسجل أدني مستوي عند 60.02$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ،وأضافت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 10 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 23 آب/أغسطس، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات الرسمية للحكومة الأمريكية تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 428.2 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، فى علامة قوية على تحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 200ألف برميل يوميا ،فى أول زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،ليرتفع الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد عند 12.5 مليون برميل يوميا.

وقفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 49% منذ منتصف عام 2016 متجاوزا إنتاج روسيا والسعودية ،لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

الجدير بالذكر أن تسارع إنتاج النفط وطفرة الزيت الصخري الأمريكي ،أحد أهم أسباب تخمة المعروض بالسوق ،والتي أدت إلى انهيار أسعار النفط فى حزيران / يونيو 2014 .