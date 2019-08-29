شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الارتفاع قبيل بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مع استمرار الطلب المرتفع على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.32 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.19 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.16 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل الطلب النشط حاليا على العملة الأمريكية.

يعتبر الدولار الأمريكي أفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بفضل معدلات الفائدة المرتفعة حاليا فى الولايات المتحدة ،وفى ظل الضغوط السلبية التي تواجه عملات العائد المنخفض خاصة اليورو والجنيه الإسترليني ،واتجاه معظم البنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

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من ناحية أخرى ، قال متحدث باسم وزارة التجارية الصينية يوم الخميس أن بلاده لن ترد على الفور على أحدث زيادة فى التعريفة الأمريكية ،وأن تصعيد الحرب التجارية لن يفيد أي من الجانبين ، وأنه من الأهمية مناقشة إزالة الرسوم الإضافية.

تأتي أخر التعليقات الواردة من الصين ،عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن مسؤولي التجارة الأمريكيين يتوقعون زيارة مفاوضين صينيين لواشنطن.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام ، إيجابية تلك البيانات سوف توسع من مكاسب العملة الأمريكية مقابل معظم العملات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني /2019 التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 2.0% ، وسجلت القراءة الأولية نمو بمعدل 2.1% ، وسجل الاقتصاد الأمريكي نمو بمعدل 3.1% خلال الربع الأول.