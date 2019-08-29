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شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الفضة لا تتوقف لتبلغ ذروة 33 شهرا بفضل طلب التجزئة القوي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 33 شهرا ، بفضل طلب التجزئة القوي على المعدن الأبيض المقوم بأقل من قيمته الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 18.55$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 18.33$ ، وسجلت الأعلى عند 18.65$ الأعلى منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، والأدنى عند 18.30$.
أنهت "الفضة" تعاملات الأمس مرتفعة بنسبة 0.9% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسط مستويات طلب قوية على المعدن الأبيض.
وصعدت أسعار الفضة بأكثر من 14% على مدار تعاملات آب/أغسطس الجاري، بصدد تسجيل ثالث مكسب شهري على التوالي، وبأكبر مكسب شهري منذ حزيران/يونيو 2016.
وتعاذ تلك المكاسب الضخمة إلى الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة ، خاصة مع تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال أكثر من ست سنوات ، فى حين لا تزال أسعار معدن الفضة بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية.
حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من الطلب الاستثماري القوي على معظم أسعار المعادن النفيسة.
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