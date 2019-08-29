شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها استنادا على محاولات الصين تهدئة الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالفترة الصباحية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ضمن عمليات التقاط الأنفاس، يأتي هذا الارتفاع بعدما حسنت محاولات الصين تهدئة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة معنويات المستثمرين وعززت شهية المخاطرة ،بجانب بيانات ضعيفة عن مستويات التضخم فى بعض البلدان الأوروبية زادت آمال قيام المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية خلال اجتماع الشهر المقبل.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:09 بتوقيت جرينتش ،وفقد المؤشر خلال جلسة الأمس نسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تحقيق ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

قال متحدث باسم وزارة التجارية الصينية يوم الخميس أن بلاده لن ترد على الفور على أحدث زيادة فى التعريفة الأمريكية ،وأن تصعيد الحرب التجارية لن يفيد أي من الجانبين ، وأنه من الأهمية مناقشة إزالة الرسوم الإضافية.

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تأتي أخر التعليقات الواردة من الصين ،عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن مسؤولي التجارة الأمريكيين يتوقعون زيارة مفاوضين صينيين لواشنطن.

عززت بيانات التضخم الصادرة اليوم فى بعض الدول الأوروبية الكبرى من آمال قيام المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية خلال اجتماع الشهر المقبل ،حيث لا يزال التضخم مستمرا فى الابتعاد عن مستهدف البنك عند 2%.

قفزت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.7% ،مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وحقق المؤشر خلال جلسة الأمس ارتفاعا بأكثر من 0.6%.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.3% ، وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 نسبة 1.4% ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 1.1 %.