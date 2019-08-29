شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، ضمن موجة تصحيح من أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات ، وتحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,535.20$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,539.38$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,550.38$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ،بعدما سجل أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات عند 1,555.21$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي لا يصب فى صالح ارتفاع الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بفضل معدلات الفائدة المرتفعة حاليا فى الولايات المتحدة ،وفى ظل الضغوط السلبية التي تواجه عملات العائد المنخفض خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري ،وقد تساعد تلك البيانات فى انتعاش أسعار الذهب مرة أخرى ، فى حال جاءت بأسوأ من توقعات السوق ،لتعزز احتمالات خفض الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 9.09 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 882.41 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.