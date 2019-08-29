شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 5 أسابيع بعد التخلي عن 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 4% بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفعل تسارع عمليات البيع بعد التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، وضعف طلب العملة المشفرة كملاذ آمن رغم ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 400$ بما يعادل نسبة 4.1% إلى 9,320$ الأدنى منذ 28تموز/يوليو الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,720$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 9,720$.

عند تسوية الأربعاء فقدت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" نسبة 4.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، متخلية عن مستويات 10,000$ ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ،وزيادة تقلب الأسعار مع قرب انتهاء صلاحية العقود الآجلة للبتكوين على بورصة CME.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 8 مليار$ إلى إجمالي 244 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 10 حزيران/يونيو الماضي ، مع استمرار هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

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وسط المعنويات المنخفضة التي تسيطر على مستثمري التشفير فى الوقت الحالي ، تخلت أسعار البتكوين سريعا عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، لتتسارع عمليات البيع المفتوحة ،وتنخفض الأسعار لمستويات أدنى خلال عدة أسابيع.

ويضغط على أسعار العملة الرائدة فى السوق أيضا ، اقتراب موعد انتهاء صلاحية العقود الآجلة للبتكوين على بورصة CME ،والمحدد سابقا الجمعة 30 آب/أغسطس الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "شيف جولد" بيتر شيف أن البتكوين فشل مرة أخرى فى اختبار الملاذ الآمن ،فمع هبوط أسواق الأسهم العالمية عقب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، لجأ المستثمرين إلى شراء الملاذات الآمنة النقدية.

أضاف شيف "العدو اللدود للبتكوين" ارتفع الين اليابان والفرنك السويسري ومعادن الذهب والفضة ،وانخفض البتكوين أكثر من الأسهم.

ومن جهته أكد "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة "جالاكسي ديجيتال" أن انخفض البتكوين لدون مستويات 10,000$ ، لن يكون سببا للشك فى السوق الصاعد الذي يسيطر على العملة المشفرة خلال 2019.