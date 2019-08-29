شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط بعد تعليق عمل البرلمان البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع تزايد احتمالات انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق ، خاصة بعد قيام رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بتعليق عمل البرلمان البريطاني حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 07:58 جرينتش،ليتداول عند 1.2190$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2211$،وسجل الأعلى عند 1.2221$ ، والأدنى عند 1.2180$.

فقد الجنيه يوم الأربعاء نسبة 0.6% مقابل الدولار ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2309$ المسجل فى اليوم السابق ، وتحت ضغط قرار تأجيل عمل البرلمان البريطاني.

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استخدام رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" صلاحياته الدستورية فى تعليق عمل البرلمان اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر القادم ،ووافقت الملكة إليزابيث فى وقت لاحق على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان.

وجاءت تلك الخطوة فى إطار سياسة لوي الذراع مع المعارضة الرافضة لتمرير " بريكست" دون اتفاق ، حيث أن الوقت المتاح لتمرير قوانين من شأنها إيقاف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي سيتقلص إلى حد بعيد ،قبل الموعد المقرر لبريكست فى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

يأتي قرار جونسون عقب يوم فقط من تصريحات زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" إنه سيفعل كل ما هو ضروري لمنع انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي " بريكست" دون اتفاق.