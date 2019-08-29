شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له منذ منتصف هذا الشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 15 من آب/أغسطس الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.24% إلى مستويات 105.87 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.12، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.83، بينما حقق الأعلى له عند 106.13.

Advertisements

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت انخفاضاً إلى 37.1 مقابل 38.8 في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات عند 37.5، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن العديد من البيانات الاقتصادية الهامة غداً الجمعة والتي قد تعكس تباطؤ نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الجاري واستقرار معدلات البطالة وتباطؤ نمو الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى تراجع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.0% خلال الربع الثاني مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 2.1%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 2.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 74.0$ مليار مقابل 74.2$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو، بالإضافة لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 6 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.