شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها في أسبوع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من آب/أغسطس الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.54% لتتداول عند مستويات 55.58$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.88$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم الشهر ذاته 0.58% لتتداول عند 60.13$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.48$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار 0.01% إلى مستويات 98.19 مقارنة بالافتتاحية عند 98.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.0% خلال الربع الثاني مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 2.1%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 2.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 74.0$ مليار مقابل 74.2$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو، بالإضافة لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 6 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط اتساع العجز إلى 10.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 23 من هذا الشهر مقابل 2.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما كانت التوقعات تشير إلى عجز 2.8 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 427.8 مليون برميل، بينما لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

Advertisements

كما تابعنا أمس الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة أيضا 2.1 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لتطورات الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان عالمياً وأكبر مستهلكان للطاقة في العالم والتي قد تتصاعد حدتها في غضون ساعات مع مطلع أيلول/سبتمبر القادم وبالأخص مع عدم توصل الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً لحلحلة الخلافات التجارية بينهم في أعقاب إعلان الطرفين عن عزمهم فرض تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض مؤخراً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك "OPEC – JMMC" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فعليات اجتماع اللجنة، بأن أعضاء المنظمة ملتزمين باتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط واستطاعوا خفض الإنتاج خلال تموز/يوليو 159% مقارنة بالتزامهم 137% في حزيران/يونيو الماضي.

كما أعربت اللجنة الوزارية المشتركة عن توقعاتها باتجاه مخزونات النفط العالمي للانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، ويذكر أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، قد أقروا مؤخراً تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة تسعة أشهر تنقضي مع انقضاء الربع الأول من عام 2020 لإعادة التوازن لأسواق النفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 16 منصة إلى إجمالي 754 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 23 من هذا الشهر، لتعكس بر تراجع أسبوعي لها في أربعة أشهر، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تخطى مؤخراً إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالمياً.