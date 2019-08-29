شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,550$ للأونصة متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من ستة أعوام متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من آب/أغسطس الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر 0.14% لتتداول حالياً عند 1,551.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,549.40$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 98.20 مقارنة بالافتتاحية عند 98.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.0% خلال الربع الثاني مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 2.1%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 2.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 74.0$ مليار مقابل 74.2$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو، بالإضافة لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 6 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لتطورات الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم والتي قد تتصاعد حدتها في غضون ساعات مع مطلع أيلول/سبتمبر القادم وبالأخص مع عدم توصل الولايات المتحدة والصين لحلحلة الخلافات التجارية بينهم في أعقاب إعلان الطرفين عن عزمهم فرض تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض في وقت سابق من الشهر الجاري.

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يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن كون مسئولي التجارة الأمريكيين تلقوا مكالمات ليلية من الصينيين مفادها أن بكين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطون من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، ونوه لكونه "لديه احترام كبير لحقيقة أن الصين اتصلت بهم، فهم يريدون عقد صفقة"، مضيفاً "هذه هي المرة الأولى التي أراهم فيها يردون فعلاً عقد صفقة، وأعتقد أن هذه خطوة إيجابية للغاية".

وفي المقابل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين الماضي إنه لم يكن على علم بوجود مكالمة هاتفية بين الطرفين، إلا أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو نوه أيضا الاثنين "الصين .. يعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية، إن تصعيد الحرب التجارية لا يفيد الصين، وهو ليس جيد للولايات المتحدة، كما أنه لا يفيد مصالح الناس في جميع أنحاء العالم".

ويأتي ذلك بعد أن تابعنا الجمعة الماضية التقرير التي تطرقت لكون الصين تعتزم فرض تعريفات جمركية 10% في وقت لاحق من هذا العام على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار رداً على إعلان الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري عن عزمها فرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع صينية بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع أيلول/سبتمبر المقبل وتأجيل جزئي لتفعيل القرار حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ورداً على ذلك الأمر أعرب الرئيس الأمريكي ترامب في نهاية الأسبوع الماضي من خلال تغريدات له عبر حسابه الرسمي على توتير، عن قراره بزيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من سلع صينية تقدر بقيمة 250$ مليار من 25% إلى 30% بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مضيفاً أنه سيفرض أيضا رسوم جمركية 15% على واردات بلاده من سلع صينية بقيمة 300$ مليار على مرحلتين بحلول مطلع ومنتصف الشهر القادم.

وأفاد الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك بأن قراراته تعد رداً على ممارسات تجارية غير عادلة للأسف من قبل الصين، موضحاً أنه "كرئيس لأمريكا، لن أسمح بذلك بعد الآن"، وذلك مع مطالبته للشركات الأمريكية بالبحث فوراً عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشتتها لأمريكا، ووسط إلقائه باللوم على الإدارات الأمريكية السابقة التي لم تتصدى لتلك الممارسات والتي أتاحت لبكين تحقيق فائض تجاري هائل على حساب واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا الرئيس الأمريكي ترامب يوم الأحد الماضي خلال فعليات قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى بفرنسا لكونه كان له "أفكار ثانية" حيال إقرار 5% تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 550$ مليار، مضيفاً أنه قد يعلن الحرب التجارية الأمريكية الصينية هي حالة طوارئ وطنية، وتلي ذلك، أفاده البيت الأبيض بأن تصريحات ترامب تعكس "كونه يأسف لعدم فرضه تعريفات أعلى".