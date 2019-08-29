شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأحمر مع القلق حيال الحرب التجارية بين بكين وواشنطون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس وسط تسعير الأسواق لتطورات الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم والتي قد تتصاعد حدتها في غضون ساعات مع مطلع أيلول/سبتمبر القادم وبالأخص مع عدم توصل أمريكا والصين لحلحلة الخلافات التجارية بينهم في أعقاب إعلان الطرفين عن عزمهم فرض تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض مؤخراً.

هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع هذا الأسبوع عن كون مسئولي التجارة الأمريكيين تلقوا مكالمات ليلية من الصينيين مفادها أن بكين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطون من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، ونوه لكونه "لديه احترام كبير لحقيقة أن الصين اتصلت بهم، فهم يريدون عقد صفقة"، مضيفاً "هذه هي المرة الأولى التي أراهم فيها يردون فعلاً عقد صفقة، وأعتقد أن هذه خطوة إيجابية للغاية".

وفي المقابل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين الماضي إنه لم يكن على علم بوجود مكالمة هاتفية بين الطرفين، إلا أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو نوه أيضا الاثنين "الصين .. يعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية، إن تصعيد الحرب التجارية لا يفيد الصين، وهو ليس جيد للولايات المتحدة، كما أنه لا يفيد مصالح الناس في جميع أنحاء العالم".

وجاء ذلك بعد أن تابعنا الجمعة الماضية التقرير التي تطرقت لكون الصين تعتزم فرض تعريفات جمركية 10% في وقت لاحق من هذا العام على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار رداً على إعلان الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري عن عزمها فرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع صينية بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع أيلول/سبتمبر المقبل وتأجيل جزئي لتفعيل القرار حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ورداً على ذلك الأمر أعرب الرئيس الأمريكي ترامب في نهاية الأسبوع الماضي من خلال تغريدات له عبر حسابه الرسمي على توتير، عن قراره بزيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من سلع صينية تقدر بقيمة 250$ مليار من 25% إلى 30% بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مضيفاً أنه سيفرض أيضا رسوم جمركية 15% على واردات بلاده من سلع صينية بقيمة 300$ مليار على مرحلتين بحلول مطلع ومنتصف الشهر القادم.

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وأفاد الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك بأن قراراته تعد رداً على ممارسات تجارية غير عادلة للأسف من قبل الصين، موضحاً أنه "كرئيس لأمريكا، لن أسمح بذلك بعد الآن"، وذلك مع مطالبته للشركات الأمريكية بالبحث فوراً عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشتتها لأمريكا، ووسط إلقائه باللوم على الإدارات الأمريكية السابقة التي لم تتصدى لتلك الممارسات والتي أتاحت لبكين تحقيق فائض تجاري هائل على حساب واشنطون.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب نوه الأحد الماضي خلال فعليات قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى بفرنسا لكونه كان له "أفكار ثانية" حيال إقرار 5% تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 550$ مليار، مضيفاً أنه قد يعلن الحرب التجارية الأمريكية الصينية هي حالة طوارئ وطنية، وتلي ذلك، أفاده البيت الأبيض بأن تصريحات ترامب تعكس "كونه يأسف لعدم فرضه تعريفات أعلى".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.51% ليخسر 7.64 نقطة ويصل إلى المستوى 1,482.71، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.50% ليخسر هو الأخر 101.45 نقطة ويصل إلى المستوى 20,377.97.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.42% ليخسر 16.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3,786.47، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 5.96 نقطة ويصل إلى المستوى 2,887.80.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.77% ليخسر 196.35 نقطة ويصل إلى المستوى 25,419.13، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 3.63 نقطة ويصل إلى المستوى 1,937.46.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.03% ليخسر 3.43 نقطة ويصل إلى المستوى 10,622.74، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.13% ليخسر هو الأخر 8.74 نقطة ويصل إلى المستوى 6,491.90.