شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على إرتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:28 مساءً, 29 أغسطس 2019 م المناطق _ لندن أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) على إرتفاع اليوم.

وصعد المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية بنسبة 0.98 بالمائة، ما يعادل 69.61 نقطة، ليصل عند مستوى 7184.32 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على إرتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.