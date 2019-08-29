الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار موديز في نيويورك موديز: قدرة مصر على تحمل عبء الديون ستبقى ضعيفة جدا وحاجات التمويل ستكون كبيرة جدا على مدار الأعوام القليلة القادمة - موديز: عجز كبير في ميزانية مصر ومستويات مرتفعة للدين الحكومي من المتوقع أن ينخفضا تدريجيا - موديز: الوضع الائتماني لمصر يعكس حاجات تمويلية كبيرة جدا للحكومة - موديز تقول الاستقرار السياسي المحلي في مصر تحسن، لكن المخاطر الأمنية مستمرة في بعض المناطق Advertisements - موديز: الوضع الائتماني لمصر يعكس موقفا ماليا ضعيفا للحكومة، رغم أنه يتحسن تدريجيا، وحاجاتها التمويلية الكبيرة جدا وسط أسعار فائدة مرتفعة لفترة ممتدة - موديز تتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي لمصر تدريجيا مع انحسار مستوى تأثير زيادات في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية

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