أرامكو تطرح اكتتابها على مرحلتين الأولى في "تداول" نهاية 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تدرس أرامكو السعودية خطة لتقسيم طرح أسهمها للاكتتاب على مرحلتين، تعتزم طرح المرحلة الأولى في السوق السعودية «تداول» نهاية العام الحالي (2019).

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أمس أن شركة أرامكو تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين، وأضافت أن المرحلة الأولى من الطرح ستكون نهاية هذا العام في «تداول» السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن أرامكو تميل لطرح المرحلة الثانية من أسهمها عالميا في طوكيو، والذي يتوقع أن يكون في 2020 أو 2021.

وفي سياق متصل قالت مصادر في شركة أرامكو لقناة «العربية» إن مكان وموعد الطرح يعتمدان على ظروف السوق وقرار المالك، وإنها تواصل العمل مع مالكها لاستكمال الاستعداد للطرح.

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طرح أرامكو

المرحلة الأولى

في سوق تداول نهاية 2019

المرحلة الثانية

في سوق طوكيو 2020 أو 2021