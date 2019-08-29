شركة وادي الظهران تطلق أول مشاريعها العملاقة في الاستثمار العقاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الظهران

أطلقت شركة وادي الظهران للتقنية القابضة، التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشركة مجمع واحة الأعمال التابعة أمس، أول مشاريعها العملاقة في الاستثمار العقاري والمتمثلة في أكبر المجمعات التجارية على مستوى الخليج العربي من حيث المساحات المبنية والموقع الاستراتيجي والتنوع العقاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مجمع واحة الأعمال خالد القنيان أن المشروع سيتم بناؤه بمساهمة من صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بالجامعة والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2023.

مكونات المشروع:

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5 أبراج سكنية تضم 611 وحدة سكنية

8 أبراج مكتبية وتجارية

فنادق وشقق فندقية توفر 334 غرفة

قاعة للحفلات والمؤتمرات