تعيين شركة استشارية لبدء مشروع جسر الملك فهد الموازي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش وزير النقل الدكتور نبيل العامودي مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني المهندس كمال بن أحمد، في المنامة أمس، تطورات مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، وتعيين الشركة الاستشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة، وذلك في زيارة رسمية ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المختصة بمتابعة مشروع الجسر الجديد، الرابط بين الدولتين.

كما شهد اللقاء الذي حضره، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد المهندس أحمد الحقباني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، مناقشة التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في أطر التعاون المشترك بين الدولتين.

وحضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من: الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية السيدة ندى يوسف عبداللطيف، ومستشار الوزير البحريني الدكتور عبدالرحمن الجناحي.

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مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد:

الإنشاء بمشاركة القطاع الخاص

يتكون من جسرين رئيسين:

01 جسر للمركبات

02 جسر للسكة الحديدية.