الإسكان تسلم أول شهادة لجودة البناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان أول شهادة «خدمة فحوص جودة البناء»، في خطوة تهدف من خلالها الوزارة إلى تعزيز جودة البناء.

ووفق بيان للبرنامج أمس، سلم مدير عام التنظيم العقاري عبدالله البداح أول وثيقة للبناء المستدام، خلال زيارته لمنزل المواطن خالد المطيري المستفيد من برنامج البناء المستدام في الرياض، حيث تم اجتياز مراحل الفحص المعتمدة في البرنامج، والتي تتم عبر 7 مراحل تغطي أهم أعمال البناء، وتبدأ بتدقيق المستندات المطلوبة كالمخططات وتقرير اختبار التربة مرورا بمرحلة الأساسات والهيكل الإنشائي والأعمال الكهربائية والميكانيكية وانتهاء بالتسليم النهائي للوحدة، وعند الانتهاء من جميع مراحل الفحص بنجاح يتم إصدار شهادة جودة البناء لكل وحدة سكنية.

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ويعـد المطيري أول مواطن استفاد من خدمة فحص جودة البناء، مشيدا بسهولة تسجيل المبنى في المنصة الالكترونية للبناء المستدام وسرعة تجاوب البرنامج في حال وجود أي استفسارات، وجودة عمل الفاحصين المعتمدين، إضافة إلى دقة الوثائق الصادرة وشموليتها لجميع مراحل البناء، فيما استغرق تنفيذ بناء الوحدة السكنية 9 أشهر لانتهاء جميع مراحل الفحص المعتمدة من البرنامج.

وكان برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان بدأ في توفير خدمة «فحص جودة البناء» للوحدات السكنية التابعة للمطورين العقاريين، وذلك لتمكينهم من الحصول على شهادة جودة البناء بعد إكمال بناء الوحدات السكنية في المشاريع، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة من خلاله، وذلك بعد أن أطلق الخدمة للمستفيدين الأفراد في نوفمبر الماضي.

وتعـد الخدمة إحدى الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات السكنية عبر مهندسين فاحصين تم تأهيلهم على أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة وفقا لمواصفات كود البناء السعودي.