العدل والعمل تناقشان الخلافات العمالية والتسوية الودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ناقشت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية خلال ورشة عمل بعنوان «إدارة وتسوية المنازعات العمالية» بمركز التدريب العدلي بالرياض على مدار ثلاثة أيام، وضع استراتيجية تعالج المعوقات التي تواجه العمل الميداني في إدارة وتسوية المنازعات العمالية، وتطوير العمل المشترك بين المحاكم العمالية والتسوية الودية.

كما ناقشت معوقات تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية وسبل معالجتها، ومعوقات دور الرقابة العمالية «التفتيش العمالي» في الحد من المنازعات العمالية وسبل تفعيل دورها.

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وتضمنت ورشة العمل محاور عدة منها: الوسائل البديلة لفض المنازعات العمالية، ودور التسوية والوساطة في الحد من المنازعات العمالية، وإدارة المنازعات العمالية، وأسباب تدفق القضايا العمالية ومعوقات التسوية الودية للمنازعات العمالية وسبل معالجتها.

وتهدف الورشة إلى الخروج بحلول لمعالجة معوقات التسوية الودية للمنازعات العمالية، وتبادل الخبرات والمعارف بين منسوبي المحاكم العمالية وإدارة التسوية الودية، وبحث سبل تطوير العمل في التسوية الودية.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات التي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، بين الوزارتين من خلال التميز القضائي في القضاء العمالي، وإيجاد بيئة آمنة وجاذبة ضمن سوق العمل في المملكة وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين المحلي و الدولي.

ماذا تضمنت ورشة العمل؟