حملة لحماية القطاع الهندسي من المتطفلين والدخلاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بدأت الهيئة السعودية للمهندسين أولى حملاتها التوعوية للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية، حيث شملت الحملة عددا من المكاتب والشركات الهندسية العاملة بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أمس أن الحملة تهدف إلى توعية المزاولين لمهنة الهندسة بأهمية الالتزام بالنظام، وحماية القطاع الهندسي من المتطفلين والدخلاء، والتأثير سلبا على القطاع وسوق العمل.

وقال مدير عام المكاتب والشركات الهندسية المهندس محمد العنزي «إن الحملة التوعوية التي قامت بها الهيئة، شملت نحو 40 مكتبا وشركة هندسية في شرق مدينة الرياض، مؤكدا أن الحملة ستستمر بشكل دوري وأسبوعي حتى تحقق جميع أهدافها المنشودة».

Advertisements

وأضاف أن الهيئة ستقوم بعدد من الجولات التفتيشية، لضبط المخالفين لنظام المزاولة، التي من أبرزها مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه أو بعد شطبه، أو مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على ترخيص مزاولة للمكاتب والشركات الهندسية، أو بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني، أو سلوك طرق غير نظامية نتج عنها الاعتماد المهني أو ترخيص المزاولة، وخلاف ذلك من المخالفات الموجبة للعقوبة، بحسب نظام المزاولة.

وأكد العنزي أن العقوبات ستطبق على جميع المخالفين دون استثناء، يصل بعضها إلى مليون ريال كحد أقصى أو السجن لمدة عام، داعيا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام التام بالأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الخصوص، وعدم مخالفتها حتى لا يكون عرضة للجزاء والعقوبة.

وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين أخيرا منصة الكترونية تفاعلية «منصة ممارس»، تهدف إلى تطوير وتسهيل الخدمات الالكترونية المقدمة للمكاتب والشركات الهندسية، إلى جانب الإسهام بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة، تماشيا مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

أبرز المخالفات المستهدفة بالحملة: