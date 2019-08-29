شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تلتقى رئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية على هامش مؤتمر طوكيو الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏إلتقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونوبوهيكو ساساكى رئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية "جيترو" علي هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الافريقية.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والمنظمة في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر.

ودعت الوزيرة منظمة جيترو على تشجيع المزيد من الشركات اليابانية على ضخ استثماراتها في مصر وتشجيع الشركات العاملة بمصر على توسيع نشاطاتها وزيادة حجم استثماراتها في مصر، خاصة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية والمشروعات القومية الكبرى في الوقت الحالي في مصر.

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وأشاد رئيس جيترو بالزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي والأصداء الإيجابية التي أضفاها تواجده ومشاركته فى الدورة السابعة لقمة التيكاد.

وعلى صعيد آخر تبادل الطرفان وجهات النظر حول دور الوزارة في التعاون مع مكتب جيترو القاهرة في إطار الاستعدادات لتنظيم المنتدى الاقتصادي العربي الياباني بالقاهرة والمزمع تنظيمه بتاريخ 9 سبتمبر القادم، حيث أكدت الوزيرة على استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة سبل الدعم لمكتب جيترو بالقاهرة من أجل إنجاح فعاليات هذا الحدث الهام.

ودعت الوزيرة، رئيس جيترو للمشاركة في مؤتمر أفريقيا ٢٠١٩ والمقرر تنظيمه خلال الفترة ٢٢-٢٣ نوفمبرالمقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إشارة إلى الأهمية التي يكتسبها المؤتمر هذا العام.