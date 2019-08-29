موجز لأهم أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية على مدار اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29 -8- 2019 عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية، منها توقيع اتفاق التسوية الودية بشأن أرض شركة المراجل البخارية بعد نزاع لسنوات، جهاز الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر، "جلوبال ماركت" تمنح الدكتور محمد معيط جائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط. توقيع اتفاق التسوية الودية بشأن أرض شركة المراجل البخارية بعد نزاع لسنوات http://www.youm7.com/4394990 ‏هيئة الاستثمار تقرر تشكيل المجلس الاستشارى لشئون المناطق الحرة لإزالة أى تحديات http://www.youm7.com/4394587 جهاز الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر http://www.youm7.com/4394876 وزارة المالية تطرح 19 مليار جنيه فى صورة أذون خزانة Advertisements http://www.youm7.com/4394773 "جلوبال ماركت" تمنح الدكتور محمد معيط جائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط http://www.youm7.com/4394673 الإسكان: تصدر كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء http://www.youm7.com/4394599 البورصة: 3 شركات تتقدم بمستندات زيادة رأس مالها بقيمة 95 مليون جنيه http://www.youm7.com/4395117

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