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شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" يكشف أرصدة السلع الأساسية والغذائية لشهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية الاساسية خلال شهر أغسطس الجارى ومدة كفايتها، والتى تتراوح من 30 يوما وحتى 32 شهرا.
أوضح الجهاز خلال نشرته المعلوماتية لشهر أغسطس الجارى، أن الرصيد المتاح من السكر يبلغ 1.5 مليون طن يكفى لمدة 1-12 شهرا، فيما بلغ الرصيد المتاح من الزيت 190.2 ألف طن ويكفى لمدة تتراوح من 2-9 أشهر.
وأشار الجهاز فى نشرته إلى الأرصدة المتاحة من اللحوم الحية، والتى يتوافر بها 161 ألف رأس من "العجول" تكفى لمدة تتراوح من 2- 32 شهرا، حسب الاستهلاك.
يذكر أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة إحصائية شهرية يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتضمن عددا من أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية والسكانية والاجتماعية وغيرها، وفقا لأحدث الأرقام والبيانات المتوفرة حول هذه المؤشرات.
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