شكرا لقرائتكم خبر عن "أبومعطي" تبدأ توزيع أرباح سنوية بقيمة 8 مليون ريال اعتباراً من 5 سبتمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات بدء توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المُقبل، عن طريق بنك الرياض.

ومن المُقرر توزيع أرباح بقيمة اجمالية قدرها 8 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من رأس المال.

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وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال أغسطس الجاري، الموافقة على زيادة رأس المال من 160 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، بنسبة زيادة بلغت 25%. وبذلك ترتفع عدد الأسهم من 16 مليون سهم إلى 20 مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يرجع إلى ارتفاع المبيعات، وعلى الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية ومصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير.