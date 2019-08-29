شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تعلن عن اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل بذلك 2.8% من إجمالي قيمة المؤشر وانضمام 31 شركة سعودية للمؤشر.

وبحسب بيان "تداول"، على موقع السوق، اليوم الخميس، فتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50% لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو الماضي والمرحلة الثانية في 28 أغسطس هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في العام 2017 قبل أن تتأهل للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة في العام 2018، كأسرع سوق تنتقل من قائمة المراقبة إلى التصنيف كسوق ناشئة في تاريخ المؤشر.

هذا وشهدت السوق المالية السعودية ارتفاعاً قياسياً في إجمالي قيمة الصفقات المتداولة من قبل المستثمرين الأجانب، حيث بلغت منذ مطلع العام 211.67 مليار ريال سعودي، أي ما يمثل 21% من إجمالي صفقات السوق.

وكانت قالت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق قد قامت بإضافة 30 شركة سعودية مدرجة بالسوق المالية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42% على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، في مايو الماضي.

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وكانت المؤسسة قد وضعت السوق السعودية تحت المراقبة لترقيتها بعد ذلك، وذلك عقب انضمامها الى مؤشر فوتسي رسل في مارس الماضي.

قال محمد الجدعان؛ وزير المالية السعودي، إن إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يؤكد الثقة في التوقعات المستقرة والواعدة للاقتصاد السعودي.

وقالت مؤسسة MSCI في وقت سابق إن وزن السوق السعودية المحتمل في حال ضمها إلى مؤشرها للأسواق الناشئة سيكون 2.3%.

وكانت قد أكدت مصادر في مطلع فبراير الجاري أن السعودية تريد استكمال محادثات مع مستثمرين استراتيجيين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية قبل أن تتخذ القرار بشأن موقع إدراج أسهم شركة أرامكو عملاق النفط.

ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة انطلق في عام 1988 وكان يتألف من عشرة دول فقط تمثل، أقل من 1% من القيمة السوقية لأسواق العالم. أما اليوم فقد أصبح يضم 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية لأسواق العالم.